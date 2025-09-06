Astrologie. Votre horoscope signe par signe du samedi 6 septembre

Bélier

La sérénité qui règne aujourd'hui vous permet des remises en question hautement favorables, ne vous en privez pas.

Taureau

Si vous avez quelques craintes de déplaire ou de contrarier quelqu'un, expliquez-vous clairement.

Gémeaux

Les beaux jours reviennent dans vos amours. Confort mais aussi déclarations sont à l'honneur de cette journée.

Cancer

La netteté de vos propos fera des fans dans votre entourage ! Vous saurez argumenter votre cause avec vigueur.

Lion

Vous êtes comblé par des joies simples, votre moitié essaie de vous faire sourire par tous les moyens.

Vierge

Votre météo amoureuse rayonne toute la journée pour vous combler de bonheur. La chance est de votre côté.

Balance

C'est une très bonne journée pour dévoiler vos idées, mettre en avant vos capacités et vous montrer audacieux.

Scorpion

Au lieu de mettre le feu aux poudres, tentez de contrebalancer votre impulsivité par une plus grande diplomatie envers les autres.

Sagittaire

C'est le moment idéal pour entrer en action, prendre la direction des opérations et faire passer vos messages !

Capricorne

C'est dans le cadre douillet de votre famille ou en compagnie d'enfants que vous vous épanouissez le mieux, loin des remous et de l'agitation.

Verseau

Vous disposez aujourd'hui d'une intuition remarquable qui vous fait deviner ce que vous ne savez pas. Cela vous donne un avantage !

Poissons

C'est un bon jour pour parler à cœur ouvert à votre moitié ou pour vous confier à un ami… à moins que vous ne soyez celui qui écoute.