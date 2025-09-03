Près de Rouen. "Quand on a l'or, on ne vise que l'or" : Alexis Ribes est champion du monde des pompiers

Il y allait surtout pour se tester. Pour l'expérience. Et le résultat a été bien au-delà de ses attentes. Alexis Ribes, pompier professionnel à Elbeuf, a remporté deux médailles d'or aux jeux mondiaux des pompiers en septembre 2024 à Aalborg au Danemark : une sur le 5 000m piste et l'autre sur le cross-country, les deux disciplines sur lesquelles il s'était aligné. La compétition voit s'affronter des pompiers du monde entier et est de plus en plus médiatisée. "Désormais, des minimas ont été instaurés pour se qualifier et le niveau est très relevé", assure le Normand, satisfait d'avoir ramené les médailles à sa caserne. "J'étais vraiment fier de représenter mon pays, d'avoir la médaille des sports par le préfet et celle de l'Assemblée nationale par le député Leseul."

"Courir avec Alexis Hanquinquant,

c'est énorme"

Ces victoires ont un petit goût de reviens-y pour le licencié de l'AC Barentin de 21 ans. Avec ses performances, il est qualifié d'office pour les prochains jeux mondiaux des pompiers en Arabie saoudite en novembre 2026. C'est son objectif principal, qui va occuper sa préparation physique, avec tout de même quelques courses intermédiaires. "Les objectifs seront les 10km de Rouen et le 10km de Rennes", précise Alexis Ribes, qui entend s'aligner aussi sur cette distance, en plus du 5 000m et du cross-country. Il s'entraîne six fois par semaine à Barentin ou sur les quais de Rouen. Et il partage parfois son entraînement avec un certain Alexis Hanquinquant, champion paralympique de triathlon au palmarès incroyable. Un partenaire qui inspire la performance. "Courir avec quelqu'un comme ça, c'est énorme. Il est simple. Il me dit : 'Quand on veut, on peut.'" Et après ses titres au Danemark, forcément, Alexis Ribes ne cache plus ses ambitions. "Quand on a l'or, on ne vise que l'or. Je n'ai pas le droit de me crasher. Je dois viser l'or sur le 5 000 et le cross. Et j'ai ajouté le 10km sur route."

Athlète recherche sponsor

Le jeune athlète en est conscient, il va falloir une grosse préparation pour briller en Arabie saoudite. "Il faut aussi prévoir une préparation pour la chaleur, il fera au moins 36 degrés." Et au-delà de la performance pure, il faut aussi trouver des partenaires pour un voyage qui s'annonce coûteux. "Je suis en pleine recherche de sponsors." Entre le matériel, le voyage et l'hébergement sur place, Alexis Ribes a chiffré ses besoins à 8 000€. "Sans ça, je ne pourrai pas partir. Le sponsor peut aider les athlètes et moi, je le rendrai fier", indique-t-il.