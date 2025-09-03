En ce moment BACK FOR GOOD TAKE THAT
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Près de Rouen. "Quand on a l'or, on ne vise que l'or" : Alexis Ribes est champion du monde des pompiers

Sport. Sapeur-pompier à Elbeuf, Alexis Ribes va défendre ses titres aux jeux mondiaux des pompiers en Arabie saoudite en 2026.

Publié le 03/09/2025 à 17h00 - Par Pierre Durand-Gratian
Près de Rouen. "Quand on a l'or, on ne vise que l'or" : Alexis Ribes est champion du monde des pompiers
Alexis Ribes s'entraîne notamment à Rouen sur les quais de Seine.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Il y allait surtout pour se tester. Pour l'expérience. Et le résultat a été bien au-delà de ses attentes. Alexis Ribes, pompier professionnel à Elbeuf, a remporté deux médailles d'or aux jeux mondiaux des pompiers en septembre 2024 à Aalborg au Danemark : une sur le 5 000m piste et l'autre sur le cross-country, les deux disciplines sur lesquelles il s'était aligné. La compétition voit s'affronter des pompiers du monde entier et est de plus en plus médiatisée. "Désormais, des minimas ont été instaurés pour se qualifier et le niveau est très relevé", assure le Normand, satisfait d'avoir ramené les médailles à sa caserne. "J'étais vraiment fier de représenter mon pays, d'avoir la médaille des sports par le préfet et celle de l'Assemblée nationale par le député Leseul."

"Courir avec Alexis Hanquinquant,
c'est énorme"

Ces victoires ont un petit goût de reviens-y pour le licencié de l'AC Barentin de 21 ans. Avec ses performances, il est qualifié d'office pour les prochains jeux mondiaux des pompiers en Arabie saoudite en novembre 2026. C'est son objectif principal, qui va occuper sa préparation physique, avec tout de même quelques courses intermédiaires. "Les objectifs seront les 10km de Rouen et le 10km de Rennes", précise Alexis Ribes, qui entend s'aligner aussi sur cette distance, en plus du 5 000m et du cross-country. Il s'entraîne six fois par semaine à Barentin ou sur les quais de Rouen. Et il partage parfois son entraînement avec un certain Alexis Hanquinquant, champion paralympique de triathlon au palmarès incroyable. Un partenaire qui inspire la performance. "Courir avec quelqu'un comme ça, c'est énorme. Il est simple. Il me dit : 'Quand on veut, on peut.'" Et après ses titres au Danemark, forcément, Alexis Ribes ne cache plus ses ambitions. "Quand on a l'or, on ne vise que l'or. Je n'ai pas le droit de me crasher. Je dois viser l'or sur le 5 000 et le cross. Et j'ai ajouté le 10km sur route."

Athlète recherche sponsor

Le jeune athlète en est conscient, il va falloir une grosse préparation pour briller en Arabie saoudite. "Il faut aussi prévoir une préparation pour la chaleur, il fera au moins 36 degrés." Et au-delà de la performance pure, il faut aussi trouver des partenaires pour un voyage qui s'annonce coûteux. "Je suis en pleine recherche de sponsors." Entre le matériel, le voyage et l'hébergement sur place, Alexis Ribes a chiffré ses besoins à 8 000€. "Sans ça, je ne pourrai pas partir. Le sponsor peut aider les athlètes et moi, je le rendrai fier", indique-t-il.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Automobile
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Barbecue grillades rôtissoire cuisson
Barbecue grillades rôtissoire cuisson Villeneuve-d'Ascq (59491) 30€ Découvrir
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
IPHONE 13 PRO MAX 512GB
IPHONE 13 PRO MAX 512GB Paris (75001) 150€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Près de Rouen. "Quand on a l'or, on ne vise que l'or" : Alexis Ribes est champion du monde des pompiers
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple