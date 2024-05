Seine-Maritime. "C'est un rêve qui va se réaliser" : Alexis Ribes va participer aux jeux mondiaux des pompiers

Alexis Ribes, pompier de 20 ans originaire de Duclair, va participer aux jeux mondiaux des pompiers en athlétisme à Aalborg, au Danemark, du 7 au 14 septembre.

Qu'est-ce que les jeux mondiaux

des pompiers ?

"C'est la même chose que les jeux classiques, avec les mêmes épreuves, mais c'est réservé aux sapeurs-pompiers. Je serai aligné sur le cross court, donc 6,7km et le 5 000 mètres sur piste. Je cours depuis l'âge de 12 ans en club. Pour les jeux mondiaux, je me suis inscrit et j'ai été retenu selon des temps de référence que j'ai eus sur des courses avec mon club [le Stade sottevillais 76, ndlr] ou des courses pompiers."

Que représentent ces jeux pour vous ?

"C'est une fierté pour moi, pour ma famille, mes amis. Courir pour l'uniforme, pour la France, c'est un rêve qui va se réaliser. Montrer les pompiers du département, de Normandie et de France, c'est, je crois, ma première motivation. J'aimerais bien être dans le top 3, comme tout compétiteur. Mais c'est ma première participation. On verra selon le niveau."

Comment vous préparez-vous

en ce moment ?

"Je commence ma préparation au début du mois de juin pour le cross. Pour la piste, je suis à quatre ou cinq entraînements par semaine avec du fractionné, des compétitions… Je m'entraîne aussi une à deux fois par semaine avec Alexis Hanquinquant, champion paralympique de paratriathlon. C'est énorme. Il faut pouvoir le suivre ! Il me donne de bons conseils sur ma foulée, ma position. Le voir, alors qu'il lui manque une jambe, ça fait se dire que 'quand on veut, on peut !'."