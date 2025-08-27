En ce moment Together (feat. Bonnie Tyler) DAVID GUETTA
Tourisme. Des voyages offerts pour partir en Thaïlande !

Tourisme. A la suite d'une baisse de fréquentation cette année, la Thaïlande a eu une idée généreuse.

Publié le 27/08/2025 à 15h30 - Par Maxime Benetreau Trigatti
Tourisme. Des voyages offerts pour partir en Thaïlande !
Pour pouvoir avoir un billet gratuit, il faut obligatoirement être un touriste étranger, et avoir déjà acheté ses billets pour la Thaïlande. - Illustration

A la suite d'une chute de ses fréquentations cette année, la Thaïlande a décidé de mettre en place une vente de billets d'avion qui pourrait plaire aux touristes étrangers.

Un bilan économique en baisse

De janvier à août 2025, la Thaïlande enregistre une baisse de 7% de sa fréquentation touristique.

Encore plus flagrant, le pays a perdu près de 7 millions de visiteurs en 2025.

Face à ce constat, le ministre du Tourisme et le gouvernement du pays ont prévu de financer un projet à hauteur de 18,5 millions d'euros, en espérant générer 230 millions d'euros via l'activité touristique.

En quoi consiste ce projet ?

L'objectif est de proposer 200 000 billets d'avion aux touristes étrangers arrivant dans le pays, mais il y a une spécificité.

En effet, ces billets, d'une valeur de 90 euros, sont des billets intérieurs, qui permettraient aux touristes fraîchement arrivés de pouvoir poursuivre leur aventure dans le pays, en découvrant des villes moins touchées par le tourisme, afin de favoriser l'économie locale et celle du pays.

Pour pouvoir avoir un billet gratuit, il faut obligatoirement être un touriste étranger, et avoir déjà acheté ses billets pour la Thaïlande.

Le gouvernement a lancé cette initiative avec l'accord de 6 compagnies aériennes, dont THAI LION AIR ou encore BANGKOK AIRWAYS, avis aux amateurs d'aventure et de découverte.

Tourisme. Des voyages offerts pour partir en Thaïlande !
