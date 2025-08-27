En ce moment Next Summer Damiano DAVID
Musique. La troupe de la comédie musicale "Notre-Dame de Paris" se reforme pour un concert événement !

Loisir. En 1998, la comédie musicale "Notre-Dame de Paris" était jouée pour la première fois en France. Plus de 25 ans plus tard, la troupe se reforme !

Publié le 27/08/2025 à 12h25 - Par Laure
Musique. La troupe de la comédie musicale "Notre-Dame de Paris" se reforme pour un concert événement !
Retrouvez bientôt la comédie musicale à la télévision ! - Notre-Dame de Paris

La troupe originale de Notre-Dame de Paris s'est réunie en cette fin août à Québec pour un concert. Garou, Hélène Ségara, Daniel Lavoie, Patrick Fiori, Julie Zenatti ou encore Bruno Pelletier ont repris les rôles de Quasimodo, Esmeralda, Frollo, Phoebus, Fleur de Lys et Gringoire.

Un spectacle événement qui a connu un grand succès puisque les 30 000 billets de la soirée ont été vendus en quelques instants !

La bonne nouvelle, c'est que ce concert a été filmé et sera diffusé prochainement sur M6 !

