Musique. Un maxi single sorti par surprise par Indochine

Le groupe de rock a déjà prolongé, à plusieurs reprises, sa tournée pour que le plus de personnes possible puissent profiter de leurs concerts (déjà plus de 1,2 million de spectateurs actuellement).

Et c'est dans la nuit de dimanche 24 à lundi 25 août que le groupe a encore offert un joli cadeau à ses fans en sortant le single No Name, qui figure déjà sur leur dernier album "Babel Babel".

Mais, là où la surprise est de taille, c'est qu'Indochine a vu les choses en grand en proposant 4 versions du titre : la version album, la version single, une version instrumentale et une version live, captée lors d'un de leurs derniers concerts.