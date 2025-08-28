Astrologie. Votre horoscope signe par signe du jeudi 28 août

Bélier

L'audace et l'expression vous permettent d'aplanir des malentendus, à condition de rester mesuré dans vos élans.

Taureau

Vous passez de bons moments avec vos proches, cela vous entoure d'une bulle de sérénité.

Gémeaux

L'ambiance autour de vous est électrique et des petits soucis viennent vous contrarier.

Cancer

Les négociations vous ennuient et vous n'avez pas envie de conclure des affaires avec des personnes qui passent plus de temps à parler qu'à agir.

Lion

Il est temps de mettre votre situation à plat et de trouver enfin des compromis acceptables pour tout le monde. Mettez-y un peu de bonne volonté !

Vierge

Vos idées seront plus nettes, vous allez pouvoir agir pour vos nouveaux projets.

Balance

Votre obstination et votre dynamisme sont vos meilleurs alliés aujourd'hui. Alors, profitez-en, allez de l'avant en toute confiance !

Scorpion

Vous aurez probablement envie de passer un peu de temps chez vous pour embellir votre demeure.

Sagittaire

Vos espérances peuvent devenir réalité, vous avez assez de bon sens pour mettre en place des méthodes éprouvées et très efficaces.

Capricorne

C'est une excellente journée pour faire de bonnes affaires dans de bonnes conditions.

Verseau

Vous avez actuellement à votre disposition tous les atouts pour atteindre votre but ! Ne tournez pas le dos à ces merveilleuses opportunités.

Poissons

Allez au bout de vos idées puisque vous le pouvez, vous serez très content de constater que vous ne vous êtes pas trompé de voie.