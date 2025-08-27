En ce moment Next Summer Damiano DAVID
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mercredi 27 août

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 27/08/2025 à 05h00 - Par Laure
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mercredi 27 août
Votre horoscope signe par signe.

Bélier

Essayez de ne pas vous disputer, ne vous montrez pas arrogant et évitez aussi les dépenses inutiles.

Taureau

Vous disposez des meilleurs atouts pour communiquer. Bonne humeur, disponibilité et compréhension sont au rendez-vous.

Gémeaux

L'heure est aux actions concrètes, n'hésitez pas à plonger dans vos comptes, vous réserver du temps pour négocier.

Cancer

Vos demandes d'affection sont comblées, il y a du glamour dans l'air de votre vie sentimentale.

Lion

Vous avez sûrement plus de travail, ce qui est une bonne chose mais l'ambiance est tendue et tout peut exploser d'un moment à l'autre.

Vierge

Cette journée sera plus agréable si vous arriviez à vous débarrasser vos craintes inutiles sur votre avenir financier.

Balance

Les échanges vont être multiples et vous pouvez compter sur vos proches pour répondre présents à toutes vos sollicitations. Que du positif !

Scorpion

Ne laissez pas passer les occasions de faire des rencontres intéressantes et de partager des activités plaisantes avec vos proches.

Sagittaire

N'abusez pas de votre autorité sur votre entourage et n'acceptez pas des responsabilités qui peuvent se retourner contre vous.

Capricorne

Votre entourage cherche votre approbation. Vous aimez leur donner votre avis, votre opinion. Ne vous montrez pas trop directif.

Verseau

L'ambiance est au beau fixe, n'hésitez pas à faire part de vos idées créatives pour faciliter vos finances.

Poissons

En réussissant à vous détendre, vous parviendrez à évacuer rapidement les tensions accumulées depuis quelques jours.

