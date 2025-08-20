Culture. La canette, un outil plus complexe qu'il n'y paraît !

Un jour de 1962, l'ingénieur Erman Cleon Fraze est en train de pique-niquer lorsqu'il se rend compte qu'il a oublié de prendre son ouvre-boîte avec lui. Il tente alors d'ouvrir une cannette avec le pare-chocs de sa voiture, ce qui va lui donner l'idée de fabriquer la première languette détachable pour toutes les conserves.

Malheureusement, le produit s'est vite arrêté car les languettes se retrouvaient par terre et devenaient un risque élevé de pollution.

La vraie révolution en 1975

13 ans plus tard, en 1975, c'est l'ingénieur Daniel F. Cudzik qui planche sur le sujet en travaillant sur cette même languette pendant 5 ans et le résultat est là : la languette est toujours présente mais, comme on peut la retrouver encore aujourd'hui, elle est soudée à la canette, ce qui évite le problème polluant de 1962.

C'est à ce moment-là que le trou dans la languette apparaît…

Une fonction simple et efficace

Depuis maintenant 50 ans, le trou de la languette permet d'exercer une certaine pression et une ouverture simplifiée de la canette car il sert à y mettre son doigt afin d'en faire un vrai levier. Ce qui facilite son ouverture.

Et non, ce n'est pas un cale paille comme vous pouvez le voir en bar ou dans les restaurants.

Au moins, vous aurez une anecdote en plus à raconter à vos collègues au travail demain matin.