EuroMillions. 250 millions d'euros remportés en France, un record !

C'est un record absolu que vient de décrocher un Français en jouant à l'EuroMillions, mardi 19 août : 250 millions d'euros. Le précédent record dans le pays date de 2021 avec un gain de 220 millions d'euros.

24 / 31 / 34 / 41 / 43 + les étoiles 6 et 8

Voici les numéros gagnants de ce tirage, dont le gagnant a atteint le plafond du jeu et bat par la même occasion le record du plus gros gain jamais remporté pour un jeu de tirage en France !

Le ou la gagnante a désormais 60 jours pour aller faire valider son gain auprès de la Française des jeux (FDJ).

Et vous, vous feriez quoi avec une somme pareille ?