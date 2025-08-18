Cerisy-la-Salle. Gagnez vos Pass 2 jours pour l'Under Grange Festival

Under Grange Festival, c'est quoi ?

Le festival de musique permet à travers la musique et les activités proposés de promouvoir l'écologie, l'inclusion des personnes en situation de handicap et la culture. Pour cela, des produits vendus sur places proviennent de producteurs locaux, certains artistes viennent également de la région.

Pendant ces 2 jours de festival, venez découvir des groupes musicaux émergents et profitez d'une ambiance conviviale et familiale.

Quelle programmation pour cette 2ème édition ?

De l'electro, du rock, de la techno, du dub et de l'afro blues !

Vendredi 29 août :

- Pogo Car Crash Control, l'Envoutante, Jean Paul Dub, Cassidy Punch Machine, Mary May, Entreva et Djeyco Expérience.

Samedi 30 août :

- Chill Bump, Train Fantome, Spelim, Antidot, Mister Frenchwax, Soup et New Temples

Tout au long de la journée du samedi, diverses animations seront proposées sur le thème de l'écologie, la protection de la nature et des animaux pour les familles.

• Retrouvez plus d'informations sur le Festival ICI

Date : 29 et 30 août à Cerisy-la-Salle

⇒ Pour tentez de gagner vos 2 Pass, remplissez simplement le formulaire ci-dessous.

Tirage au sort le 22 août.





Affiche du Festival



