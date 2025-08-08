Vos pronostics hippiques gratuits pour ce vendredi 8 août

Apollinaire vous propose de jouer :
Le 9 Icône d’Erable
Le 13 Hector de Bassière
Le 2 Hibiscus Normand
Le 4 Irocko Stryck
Le 11 Inherit
Le 7 Heros de Bonnefoi
Le 12 Hidalgo de Varenne
Le 5 Iohanna Thieben
Départ à 20h15
Le prix Bruno Coquatrix se court à l'hippodrome de Cabourg dans la 4ème course. Ils seront 14 au départ d'un parcours de 2 750 mètres.
Apollinaire vous propose de jouer :
Le 9 Icône d’Erable
Le 13 Hector de Bassière
Le 2 Hibiscus Normand
Le 4 Irocko Stryck
Le 11 Inherit
Le 7 Heros de Bonnefoi
Le 12 Hidalgo de Varenne
Le 5 Iohanna Thieben
Départ à 20h15
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.