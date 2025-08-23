Astrologie. Votre horoscope signe par signe du samedi 23 août

Bélier

Vous savez que vous allez dans la bonne direction, affirmez votre position sans hésiter mais sans agressivité.

Taureau

Aujourd'hui, vous faites le tri autour de vous. Vous avez besoin de relations sincères, vraies et profondes.

Gémeaux

C'est une bonne journée pour partager du temps avec vos proches et vous épanouir au sein de votre vie sentimentale.

Cancer

Vous vous détendez et vous pensez à vous. Ce repos bien mérité, vous permet de vous sentir en plein accord avec votre intériorité.

Lion

Vous n'aurez pas une timidité encombrante aujourd'hui. C'est le moment de vous pencher sur un travail difficile.

Vierge

Si vous avez des enfants ou un jeune dans votre entourage, vous devrez faire preuve de patience et de pédagogie.

Balance

Vous avez du mal à soutenir un rythme soutenu, rechargez vos batteries énergétiques dans le calme avant tout.

Scorpion

Si vous êtes tendu et stressé, vous pouvez vous échapper quelques jours et ainsi revenir plus serein. Vous serez plein d'énergie.

Sagittaire

Cette journée vous invite à tirer des plans sur la comète avec toutes les chances d'en tirer le meilleur parti.

Capricorne

Vous aurez l'occasion de vous pencher sur une erreur du passé. Une bonne nouvelle est en vue au plan amical.

Verseau

C'est une journée où il ne faut pas tomber dans le piège des reproches ou des mises au point trop pointilleuses.

Poissons

Ce n'est pas une mauvaise journée si vous vous montrez adaptable et ne cherchez pas à polémiquer sur des détails qui n'intéressent personne.