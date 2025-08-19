En ce moment Atomic City U2
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mardi 19 août

Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 19/08/2025 à 05h00 - Par aline@tendanceouest.com
Votre horoscope signe par signe. - Tendance Ouest

Bélier

Vous vous sentez pousser des ailes. Les moments privilégiés que vous passez avec votre entourage vous mettent du baume au cœur

Taureau

L'épanouissement d'une harmonie personnelle est à l'ordre du jour et vous le rayonner sur les autres

Gémeaux

Vous surmontez un problème pratique. Vous vous sentez plus libre d'agir à votre guise et efficacement.

Cancer

C'est le moment de persévérer si vous vous voulez boucler votre budget. L'aide d'une personne pourrait vous y être favorable.

Lion

Vous êtes en très bonne forme et bien décidé à profiter de votre temps libre pour vous livrer à vos loisirs préférés

Vierge

Vous vous montrez plus perspicace, plus sélectif dans vos relations, votre instinct ne vous trompe pas.

Balance

À partir du moment où vous gérez votre budget avec une grande efficacité, il n'y a aucune raison d'être soucieux.

Scorpion

En amour, vous pouvez vous montrer un peu possessif et votre moitié n'est pas forcément prêt à subir votre jalousie

Sagittaire

N'hésitez pas à négocier et rentrer dans le détail pour ce qui touche vos affaires personnelles.

Capricorne

Aujourd'hui, Vous avez besoin que l'on vous complimente discrètement et que l'on vous montre des sentiments authentiques

Verseau

Des contacts un peu rapides, avec des personnes que vous aimez, vous laissent comme un sentiment d'insatisfaction.

Poissons

Besoin de sorties, besoin d'inédit ? Grâce à votre enthousiasme, vous allez pouvoir satisfaire toutes vos attentes !

