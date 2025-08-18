En ce moment A Bar Song (Tipsy) SHABOOZEY
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du lundi 18 août

Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 18/08/2025 à 05h00 - Par aline@tendanceouest.com
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du lundi 18 août
Votre horoscope signe par signe. - Tendance Ouest

Bélier

Et si vous pensiez à vous ? À vous relaxer, par exemple ? Il faut, de temps en temps savoir prendre soin de soi ! 

Taureau

Votre bonne humeur revient, votre âme d'enfant également et la vie vous paraît de plus en plus festive.

Gémeaux

Préparez-vous à revoir votre copie afin d'être en mesure d'organiser votre avenir en connaissance de cause, sans sauter d'étape.

Cancer

Entre bonnes nouvelles et nouveaux projets, c'est une journée positive. Alors, n'hésitez pas à aller de l'avant pour atteindre vos objectifs !

Lion

Vous avez bien fait de faire des efforts, vous vous en féliciterez aujourd'hui, les progrès sont visibles.

Vierge

Aujourd'hui, c'est comme si vous voyiez la vie en rose. Tout semble vous sourire, autour de vous tout est beau et limpide

Balance

À deux, vous êtes heureux, vous tenez les autres à l'écart. Vous n'avez qu'une seule envie, celle de vous retrouver rien que tous les deux.

Scorpion

Vous ressentez un réel besoin de profiter des plaisirs de la vie, n'hésitez pas, vous en avez besoin.

Sagittaire 

Les gens vous donnent le vertige... Ce n'est pourtant pas le moment de vous isoler pour faire ce que vous avez à faire.

Capricorne

Si vous voulez préserver certains liens qui vous semblent prioritaires, replacez le curseur au bon endroit.

Verseau

Vous avez tout le potentiel pour pouvoir atteindre vos objectifs. Alors, faites abstraction des autres et suivez votre chemin en toute sérénité.

Poissons

Aujourd'hui, les sentiments sont posés, solides, ils permettent une vision de l'avenir stable et engagée. 

