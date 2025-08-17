Astrologie. Votre horoscope signe par signe du dimanche 17 août

Bélier
Votre énergie vous permettre d’abattre du travail et votre efficacité contribuera à maintenir votre belle humeur.
Taureau
Vous serez plus disponible et beaucoup plus à l’écoute que d’habitude. Donnez votre opinion sans hésiter car vous fourmillez de bonnes idées !
Gémeaux
Pas de contretemps, tout roule pour vous. Vous faites des tas de projets cela vous donne du baume au cœur et beaucoup d’énergie.
Cancer
Les contrariétés financières de la veille vous seront moins lourdes aujourd’hui. Votre recul est positif et change votre vision des choses.
Lion
Côté sentiments, si vous avez de la retenue c’est le bon moment pour vous lâcher. Ne rien retenir, vous laissez aller.
Vierge
Vous restez tranquille à la maison et ce n’est pas parce que vous ne bougez pas que vous n’avez rien à faire !!
Balance
Vous êtes généreux et dévoué et vous ne savez pas quoi faire pour faire plaisir, aujourd’hui.
Scorpion
Montrez-vous moins dur avec les autres. Évitez de perdre du temps, vous n’avez pas le choix si certaines choses doivent être réglées, vous devez le faire
Sagittaire
Un trouble notable, provoqué par quelqu’un ou par quelque chose, peut vous envahir.
Capricorne
Essayez de débloquer certaines entraves qui freinent votre quotidien. Toute la journée vous bénéficiez d’une belle énergie.
Verseau
Encore plus que d’habitude, vous fuyez les personnalités froides et distantes qui voient toujours le verre à moitié vide.
Poissons
Vos sentiments sont au premier plan de vos préoccupations mais certaines émotions virent à l’obsession…
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.