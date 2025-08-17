Astrologie. Votre horoscope signe par signe du dimanche 17 août

Bélier

Votre énergie vous permettre d’abattre du travail et votre efficacité contribuera à maintenir votre belle humeur.

Taureau

Vous serez plus disponible et beaucoup plus à l’écoute que d’habitude. Donnez votre opinion sans hésiter car vous fourmillez de bonnes idées !

Gémeaux

Pas de contretemps, tout roule pour vous. Vous faites des tas de projets cela vous donne du baume au cœur et beaucoup d’énergie.

Cancer

Les contrariétés financières de la veille vous seront moins lourdes aujourd’hui. Votre recul est positif et change votre vision des choses.

Lion

Côté sentiments, si vous avez de la retenue c’est le bon moment pour vous lâcher. Ne rien retenir, vous laissez aller.

Vierge

Vous restez tranquille à la maison et ce n’est pas parce que vous ne bougez pas que vous n’avez rien à faire !!

Balance

Vous êtes généreux et dévoué et vous ne savez pas quoi faire pour faire plaisir, aujourd’hui.

Scorpion

Montrez-vous moins dur avec les autres. Évitez de perdre du temps, vous n’avez pas le choix si certaines choses doivent être réglées, vous devez le faire

Sagittaire

Un trouble notable, provoqué par quelqu’un ou par quelque chose, peut vous envahir.

Capricorne

Essayez de débloquer certaines entraves qui freinent votre quotidien. Toute la journée vous bénéficiez d’une belle énergie.

Verseau

Encore plus que d’habitude, vous fuyez les personnalités froides et distantes qui voient toujours le verre à moitié vide.

Poissons

Vos sentiments sont au premier plan de vos préoccupations mais certaines émotions virent à l’obsession…