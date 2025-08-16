Astrologie. Votre horoscope signe par signe du samedi 16 août

Bélier
Cherchez la compréhension, l’harmonie. Mettez en avant vos qualités d’écoute. Soyez ouvert à toutes les discussions.
Taureau
C’est le moment de passer aux réalisations concrètes que l’on attend de vous et qui vous seront profitables.
Gémeaux
C’est en toute quiétude que vous aurez le bonheur de vous changer les idées et d’oublier vos tracasseries.
Cancer
Il devient nécessaire de calmer vos élans, de gérer vos émotions et de ne pas vous montrer trop possessif envers vos proches.
Lion
Attention à votre distraction. Vous pouvez vous laisser entraîner à trop parler. Vous y perdriez en vain votre énergie.
Vierge
Ne refusez pas la discussion, si vous cédez aux réactions épidermiques vous allez fausser tous les échanges.
Balance
Vous devriez jouir d’une belle énergie et d’un tonus enviable, alors mettez vos atouts en lumière, c’est le moment.
Scorpion
Cette façon de rester attentif à la bonne qualité de vos relations vous permet de renforcer votre vie amoureuse.
Sagittaire
Écoutez les conseils qui viennent à point. Parfois, vous vous lancez un peu vite dans certains projets.
Capricorne
Si vous reprenez de l’énergie de vie, c’est grâce à votre grande facilité à rebondir, après des échecs.
Verseau
Un vent de changement, souffle sur votre vie et vous êtes dans une période évolutive dans vos relations ou votre travail.
Poissons
Vous avez besoin de vous confier totalement à quelqu’un de confiance, vous sortirez soulagé par vos confidences.
