Caen. Il envoie des vidéos et photos sexuelles à des mineures

L'homme de 27 ans contactait ses victimes sur les réseaux sociaux. Entre 2016 et 2022, on lui reproche l'envoi de photos et vidéos à caractère sexuel à plus de 50 enfants, parfois très jeunes. Les délits ont commencé alors qu'il était mineur. Il est devenu majeur en septembre 2017. Il photographiait son sexe, se filmait pendant qu'il se masturbait et demandait à des petites filles de lui envoyer en retour des images de leurs parties intimes. Il se vantait de leur avoir appris à se masturber.

Menace de suicide

Des victimes rapportent qu'il menaçait d'aller les attendre à la sortie de l'école, de s'en prendre à leur famille si elles n'obéissaient pas, faisait un chantage au suicide et envoyait des photos où il se mettait un couteau sous la gorge. Les faits ont duré pendant plusieurs années. Il a même harcelé sexuellement des femmes majeures en 2021 et 2022. Des plaintes ont été déposées.

En garde à vue, il dira qu'il ne pouvait se passer d'agir ainsi, c'était pour lui une véritable drogue. Il a une mention sur son casier judiciaire, mais après les faits reprochés. Une avocate de la partie civile plaide pour une enfant de 9 ans. Elle explique que 6 ans après, sa jeune cliente est traitée pour des troubles anxieux et du sommeil. Ses parents sont aussi impactés.

Ni regrets ni excuse

Une autre avocate qui défend aussi les intérêts d'une petite fille confirme qu'elle a les mêmes problèmes. La procureure regrette que le prévenu soit absent. "Nous sommes à 8 ans des faits et nous n'entendrons ni remords ni regrets et aucune excuse de sa part. Ses victimes mineures avaient entre 9 et 17 ans. On peut imaginer les dégâts que ce comportement inapproprié a pu faire." Après délibéré, les faits ont été retenus à partir de septembre 2017, date de sa majorité.

Adrien Frappé est condamné à 5 ans de prison ferme avec mandat d'arrêt, obligation de suivi sociojudiciaire pendant 4 ans. Obligation de soins psychologiques, de travail. Il devra fixer sa résidence. Pas de contacts avec les victimes, aucune activité avec des mineurs d'une manière définitive, inéligibilité pendant 5 ans. Inscription sur le fichier des délinquants sexuels, confiscation des scellés. Il devra verser un total de 11 826,56€ aux victimes en attendant les demandes renvoyées sur intérêts civils.