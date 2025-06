Calvados. Agé de 20 ans, il télécharge des centaines de vidéos pédopornographiques

Le 24 mars 2023, une section de recherches américaine, spécialisée dans la lutte contre les délits pédopornographiques, informe ses collègues français qu'un ressortissant a téléchargé depuis 2022 350 vidéos et 640 photos montrant des viols sur de jeunes enfants. Le délinquant est rapidement identifié, il vit chez sa mère à Luc-sur-Mer. Une perquisition est menée, et on constate les faits.

Jugé au tribunal de Caen le 19 juin, il reconnaît tout. Il explique qu'il a reçu des vidéos sur Instagram, mais ignore pourquoi. "J'ai cliqué dessus, mais ce n'est pas ce que je recherchais." Il avoue s'être masturbé en les visionnant et les avoir transférées sur une clé USB. La présidente insiste : "Vous avez bien compris que c'était interdit ? Quand on adresse un signalement, c'est qu'il y a beaucoup de téléchargements." Elle lui demande : "Pourquoi cette attirance pour des mineurs ?" Il n'a pas d'explication.

Il est en couple avec un mineur

Elle lui précise que derrière ces images pédopornographiques, il y a des enfants qui souffrent. Il avoue qu'il n'avait pas réalisé avant et que maintenant, il comprend les horreurs qu'ils ont subies. Il reconnaît qu'il aurait dû supprimer toutes ces images. Le prévenu de 22 ans, 20 ans au moment des faits, n'a pas de casier judiciaire et vit désormais en couple depuis quelques mois avec un jeune garçon bientôt majeur. La procureure constate que ce sont des centaines de vidéos et photos téléchargées et non une seule. Elle s'inquiète de sa déviance et rappelle les conséquences dramatiques sur les jeunes victimes.

Après délibéré, le prévenu est condamné à 6 mois de prison avec sursis renforcé, obligation de travail, soins psychologiques et psychiatriques, interdiction de tout travail avec des mineurs, confiscation des scellés, inscription sur le fichier des délinquants sexuels.