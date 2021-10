Agglo caennaise : le coût du terrain ne fait qu’augmenter

A Caen même, pour une surface moyenne de 786 m2, le prix moyen d’un terrain est estimé à 80.544€ *. "Les opportunités foncières sont de plus en plus rares, donc plus chères", explique Marie-Noële Berthe, directrice de l’agence ori14.com, spécialisée dans le terrain à bâtir.

De plus en plus petits

"Lorsqu’on observe le marché du terrain en lotissement sur la région de Caen, on a l’impression que le prix des parcelles est stable. Malheureusement, ce n’est pas le cas. Le prix au m² est de plus en plus cher car les terrains sont beaucoup plus petits. Pour répondre aux règles du Schéma de cohérence territoriale, les villes ont en effet adopté une politique de densification de l’habitat".

Sans surprise, plus le terrain est proche de la capitale régionale, plus le coût gonfle et plus la surface diminue : à Mathieu (9 km de Caen), un terrain de 650 m2 s’achète en moyenne 103.160€, alors qu’à Saint-Manvieu Norrey (13 km), un terrain de 1.050 m2 se négocie en moyenne 69.122€. "Nous observons aujourd’hui qu’un acquéreur primo-accédant en recherche d’un terrain raisonne en fonction de son budget et non plus d’une surface. Il s’adapte", note Marie-Noële Berthe, avant d’ajouter : "Il est à mon sens préférable d’acheter un terrain en lotissement car tous les réseaux (eau, électricité, gaz, tout à l’égout, les voiries, éclairages) sont livrés au pied de la parcelle. Tout est réalisé par le lotisseur et compris dans le prix du terrain".

* source : Notaires de France - Perval. Période d’étude : 1er juillet 2011 au 30 juin 2012.