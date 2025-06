Faits divers. Les urgences de Lillebonne fermées à cause d'un incendie 

Un incendie s'est déclaré dans la nuit de samedi 28 à dimanche 29 juin au service des urgences de l'hôpital intercommunal Caux Vallée de Seine à Lillebonne (Seine-Maritime), provoquant des évacuations et la fermeture temporaire de plusieurs services.

Le feu a pris vers 3h30 dans le sas d'entrée des urgences, sous le porche réservé aux ambulances. Deux véhicules ont été endommagés par les flammes, qui se sont ensuite propagées au bâtiment des urgences. Les pompiers sont parvenus à maîtriser l'incendie peu avant 6h30.

• A lire aussi. Port-Bail-sur-Mer. Un incendie se déclare dans une maison, deux personnes conduites à l'hôpital

Plusieurs patients transférés

Deux personnes ont été légèrement intoxiquées par les fumées et prises en charge en urgence relative. Plusieurs patients ont dû être transférés vers d'autres établissements, dont douze issus du service maternité.

Les services des urgences, de l'imagerie et de la maternité sont désormais fermés au public. Le centre hospitalier a précisé dans un communiqué qu'une "évaluation complète des dégâts est en cours" et que des mesures ont été prises pour garantir "la sécurité des patients et du personnel", ainsi que "la continuité des soins".

Les causes de l'incendie restent pour l'instant inconnues. Une cellule psychologique a été mise en place sur place.