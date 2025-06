Falaise. Un agent de l'autoroute A88 grièvement blessé après un accident

Nouveau drame sur les routes normandes mercredi 25 juin. Vers 19h20, alors qu'un véhicule de balisage de la société d'autoroute Routalis était en mission sur l'A88, au niveau de Falaise, celui-ci a été percuté par une voiture. Le véhicule était pourtant sur la bande d'arrêt d'urgence.

A l'intérieur se trouvait un homme de 55 ans. L'agent de Routalis a été grièvement blessé. Les pompiers ont dû procéder à sa désincarcération avant de le transporter en urgence absolue vers le CHU de Caen. Trois autres hommes, de 32, 37 et 45 ans, ont été plus légèrement blessés et transportés vers les hôpitaux d'Argentan, Falaise et Caen.

Un agent de la route a déjà été tué en début de semaine

Cet accident rappelle celui qui s'est produit mardi, sur la RN154 à Heudreville-sur-Eure, dans l'Eure. Un agent de la Dirno était tué dans un accident alors qu'il sécurisait un véhicule en panne.

A savoir que le matin même de l'accident sur l'A88, une camionnette avait déjà percuté un véhicule autoroutier à hauteur d'Argentan. L'accident a fait un blessé léger.