Calvados. Collision avec un tracteur : trois blessés, dont un enfant de 14 ans

La collision est survenue sur la RD77, à hauteur de Noues de Sienne, dans le Calvados. Il était environ 16h15 mercredi 25 juin quand un utilitaire et un tracteur se sont heurtés sur la route. Selon le bilan des sapeurs-pompiers, trois victimes sont à déplorer. Un garçon de 14 ans et un homme de 41 ans ont été blessés, et évacués vers l'hôpital de Saint-Lô dans la Manche.

Le conducteur de l'utilitaire, un homme de 34 ans, a lui été plus grièvement blessé dans le choc. Il a été pris en charge "en urgence absolue" par les secouristes.