Astrologie. Votre horoscope signe par signe du vendredi 27 juin

Bélier

Vous serez guidé par votre instinct, ne cherchez pas à vous dépasser, il faut simplement profiter des opportunités qui passent à votre portée.

Taureau

Vous réfléchissez trop dans des détails qui font perdre la vue d'ensemble. C'est en vous détendant que vous repartirez d'un meilleur pied.

Gémeaux

L'expression de vos sentiments fera forte impression sur votre partenaire, bien plus que vous ne le supposez.

Cancer

C'est une journée propice à la détente et au rêve. Mais vous pouvez rentabiliser cet état en vous intéressant à de nouveaux domaines inexplorés.

Lion

Ne cherchez pas d'intermédiaires à votre correspondance amoureuse. Vous éviterez des malentendus et des conflits inutiles.

Vierge

Vous êtes plus susceptible que d'ordinaire. Vos collaborateurs prennent des risques avec vous aujourd'hui, sans le savoir !

Balance

Des discordances entre certains désirs et votre vie pécuniaire vont se révéler… Regardez-les du bon côté, cela vous permettra de trouver des solutions.

Scorpion

C'est une excellente journée pour révéler des secrets ou se poser en confident.

Sagittaire

Mettez votre belle énergie au service de votre carrière, il y a des places à prendre pour ceux qui font preuve de conscience professionnelle.

Capricorne

Vous aurez l'occasion de parfaire vos connaissances professionnelles, ce qui ne sera pas perdu pour votre avenir.

Verseau

Moins impulsif, plus réfléchi… Vous êtes bien mieux dans votre peau et plus enclin aux efforts soutenus.

Poissons

Vous êtes, ces jours-ci très séduisant, à votre façon délicate et émouvante, c'est une belle occasion pour demander une faveur.