Calvados. Trois villes labellisées pour leur patrimoine de la Reconstruction

Vendredi 20 juin, les villes de Cahagnes, Villers-Bocage et Vire Normandie ont été récompensées du label "Patrimoine de la Reconstruction en Normandie", à la suite des reconstructions colossales effectuées après les bombardements durant la Seconde Guerre mondiale. Pour chaque ville, des périmètres de labellisation ont été retenus. Ce label a pour objectif de valoriser et faire connaître ce patrimoine, notamment auprès des touristes, mais aussi de préserver l'identité et l'architecture des bâtiments, ou encore de les entretenir et de les rénover. Cahagnes, Villers-Bocage et Vire Normandie s'ajoutent désormais aux 17 autres villes labellisées, dont Caen, Saint-Lô ou encore Flers.