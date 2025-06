Bonne table près de Caen. Un déjeuner en terrasse, face à la mer, à l'Oyat

Ça y est, l'été normand s'est enfin installé. L'occasion parfaite pour s'offrir un déjeuner face à la mer, bercé par la douceur des rayons du soleil.

Vue sur Manche

Avec sa belle terrasse en front de mer, Oyat, à Colleville-Montgomery, promet une parenthèse iodée. Depuis trois mois, l'établissement est repris par David et Michèle Carlier. Ce couple de restaurateurs n'en est pas à son coup d'essai : ils ont tenu des restaurants pendant dix ans à Ouistreham, avant de s'installer à Quiberon, puis de revenir poser leurs valises sur la côte normande. Le restaurant, remis à neuf il y a deux ans, n'a pas changé d'apparence. Mais les nouveaux propriétaires y apportent leur patte et leur exigence : "On veut que nos prix soient justes par rapport au lieu. L'idée, c'est de proposer un vrai bon rapport qualité-prix", explique David Carlier. Le pari semble réussi. La formule du midi (boisson, plat, dessert) est affichée à 24,40€, un tarif tout à fait honnête au vu de l'assiette qui m'est servie rapidement après avoir passé commande.

Une sauce qui dépasse toutes mes attentes

Avec vue sur les côtes anglaises par beau temps, je n'ai pas résisté au classique fish and chips, parfait pour rester dans l'ambiance. Et le secret de ce plat réside dans la sauce : celle de l'Oyat dépasse toutes mes attentes. L'assiette est généreuse, savoureuse. En dessert, je termine par deux boules de glace vanille-caramel, rafraîchissantes à souhait, et un café allongé pour ponctuer ce joli moment. Ici, tout est fait maison, à partir de produits frais et locaux. Si le fish and chips m'a largement comblée, j'avoue avoir hésité avec le pavé de thon sauce piperade. David Carlier me confie que c'est même le plat signature de la maison, le plus plébiscité par les clients.

Le fish and chips avec sa sauce. - Elvire Alix

Un restaurant très bien situé

Une bonne raison pour revenir tester la carte, qui change deux fois par an : une version estivale et une hivernale, car l'Oyat reste ouvert toute l'année. En ce mois de juin, difficile de résister à l'appel de la plage, si proche. Après ce bon repas, je file me baigner. Un vrai régal pour conclure ce déjeuner ensoleillé.