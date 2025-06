Bonne table à Caen. Des pizzas à la cool chez Pizz'& Love

Pour rejoindre le restaurant, il faut déjà faire avec les travaux qui redessinent le centre-ville de Douvres-la-Délivrande. Une fois arrivé devant l'entrée, je dois attendre que trois Britanniques en uniforme militaire terminent de régler leur repas. Pas de doute, le mois de juin bat son plein en Normandie. Une fois les "goodbye" entendus, je peux entrer chez Pizz'& Love, et Stevens Ducreux, gérant mais pas patron, me laisse m'installer à l'étage. Je découvre alors une ambiance très "cool", colorée à la sauce hippie, avec des coussins, messages et tableaux parfaitement dans le thème.

Des jeux de mots partout

Sur la carte, toutes les pizzas ont le même prix : 9€ pour la petite de 26cm, 15€ la moyenne de 33cm, et 21€ pour la grande de 40cm. Chaque pizza, halal, a un nom évocateur. La Green Peace contient de l'aubergine, la Woodstock est faite notamment avec des pommes de terre, des champignons et du poulet, ou encore la John Lardonne, avec, vous l'aurez deviné, des lardons.

L'Harmonie d'Orient, une pizza généreuse

Je me dirige de mon côté sur la pizza nommée l'Harmonie d'Orient. Avec une base sauce tomate, on y retrouve des poivrons, de la mozzarella, des merguez, des oignons sautés et une persillade. Cette pizza, très bonne, est largement suffisante pour combler ma faim, c'est une certitude. "La pâte est maison, je la fais tous les deux jours", me renseigne Stevens Ducreux. A la carte, on retrouve également différents burgers, des nuggets, des tenders, et bientôt des paninis, à destination notamment des étudiants. Tout est disponible sur place ou à emporter.

Très accueillant, le pizzaïolo et serveur Stevens Ducreux propose de m'offrir un tiramisu aux spéculoos ou aux Snickers. Je repousse la généreuse proposition, la pizza m'a suffi. "Ils sont faits par un pâtissier caennais", insiste-t-il, en vain.

L'Harmonie d'Orient.

Pratique. 5 rue du Général de Gaulle à Douvres-la-Délivrande. Ouvert le midi et le soir le lundi, mardi, mercredi et vendredi. Uniquement le soir le week-end, jusqu'à 23h. 02 31 36 74 21.