Normandy Victory Museum. Découvrez comment l'armée américaine a bâti un aérodrome en 4 jours près de Carentan en 1944

Après la phase du Débarquement le 6 juin 1944, l'armée américaine doit se rendre maîtresse du ciel pour appuyer les troupes au sol. Un peu partout sur le sol normand, les alliés installent une série de pistes d'aviation, véritables aérodromes provisoires.

Le rôle majeur des aviateurs de la Seconde Guerre mondiale mis en avant

Sur les communes de Catz et Saint-Pellerin, près de Carentan-les-Marais, les Américains entament la construction d'une imposante piste d'un kilomètre et demi, large de plus de 35 mètres, doublé d'une piste secondaire d'urgence, pour recevoir les avions en difficultés : un aérodrome monté en seulement quatre jours. Le Normandy Victory Museum, près de Carentan-les-Marais, raconte la bataille des haies, mais s'attarde aussi ces aviateurs qui multipliaient les missions. Jonathan Vigneron guide historien au sein du musée.

Vous pouvez encore découvrir les vestiges de l'aérodrome, l'A10 Airfield qui accueillait des chasseurs bombardiers P47 et P 38 au Normandy Victory Museum à Carentan-les-Marais, avec des tours historiques en véhicule militaire d'époque.