Bonne table à Caen. Entre tradition et souvenirs d'enfance, un repas de fête à La Poterne

Pour les fêtes, direction la Maison La Poterne, dans le Vaugueux à Caen, spécialement décorée à l'approche de Noël. Pour déjeuner, une carte "automne-hiver" est proposée, avec plusieurs menus "afin de satisfaire les goûts et les envies de chacun", explique Graziella Bernadotte, gérante de l'établissement. Pour ma part, c'est le menu "Bons vivants", à 39,90€, qui m'attire, car il rappelle les plats de fêtes de fin d'année.

Tradition, sucré-salé et souvenirs d'enfance

Pour commencer, quoi de mieux qu'un "sublime foie gras de canard de papi Jean-Charles aux parfums du Calvados" ? Une entrée qui met les papilles en émoi, avec des oignons confits qui accompagnent délicieusement le foie gras.

Pour la suite, je fais un choix osé avec le magret de canard à l'orange et sa purée maison. Pourquoi osé ? Car habituellement, le sucré-salé me rebute. Mais cette fois, j'ai été conquis par le goût subtil de l'agrume qui agrémente la sauce et accompagne un magret succulent. De quoi me réconcilier avec le mélange des saveurs.

Pour le dessert, l'envie de retourner quelques années en arrière avec une omelette norvégienne dans sa version originale a eu raison de moi. Au programme, blancs en neige, glace aux fruits confits et Grand Marnier flambé. Un dessert gourmand pour conclure le repas, et qui a l'avantage de pouvoir se réinventer selon les goûts de chacun. Ce repas était parfait pour passer un bon moment pendant les fêtes. D'ailleurs, l'établissement accueille les clients "le 20 décembre avec un repas aux chandelles pour fêter Noël. Et le 31, on célèbre la Saint-Sylvestre avec un menu spécial, un magicien et plein d'autres surprises", conclut Graziella Bernadotte.

Magret de canard à l'orange et purée maison.

Pratique. Lundi au jeudi, 12h-14h et 19h-22h. Vendredi et samedi, 12h-14h et 19h-22h30. Dimanche, 12h-14h30 et 19h-21h45. 9 rue du Vaugueux à Caen. Tel. 02 31 93 57 46.