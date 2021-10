Architecture : les conseils gratuits du CAUE

A la demande des particuliers ou des collectivités, les huit architectes conseil qui en font partie dans le Calvados apportent gratuitement leur expertise sur des aspects aussi pratiques que techniques.

Adapter à un mode de vie

"Le plus souvent, on fait appel à nous pour des questions de réglementation ou d’éléments administratifs : qu’a-t-on le droit de faire ? Un permis de construire est-il nécessaire ?", résume Bertrand Léguillon, membre de l’association. "Mais il nous arrive de donner un avis plus concret, par exemple sur la situation géographique, l’accès ou l’orientation de la maison : si on conseille souvent les vitrages orientés plein sud, cela dépend toutefois du terrain, des projets voisins, du vent dominant..."

Autre critère passé au crible par le CAUE : le mode de vie des futurs habitants. Selon leurs besoins et leur budget, le type d’habitation comme les matériaux utilisés ne seront pas identiques. "Notre travail est complémentaire à celui des maîtres d’œuvre. Les particuliers qui cherchent à construire ont besoin de vérifier, de confronter différents avis."

Pratique. Des permanences du CAUE ont lieu à Caen du lundi au vendredi sur rendez-vous (tél. 02.31.15.59.60) dans les locaux de la rue Jean Eudes et dans tout le département. Les horaires sont à retrouver sur le site web : www.caue14.fr.