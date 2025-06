Cherbourg-Maupertus. "La Table des Cieux" remplace l'ancien restaurant "Le Tarmac"

A l'aéroport de Cherbourg-Maupertus, un tout nouveau restaurant a ouvert ses portes le 1er mars 2025. "La Table des Cieux" remplace "Le Tarmac" qui avait fermé ses portes quelques semaines auparavant. Simone Haupt et son conjoint ont repris les rênes de l'établissement.

Les principaux clients : le personnel de l'aéroport

Trois mois après l'ouverture, les gérants sont ravis de ses premiers pas. "Nous avons reçu les clés début février, le temps d'adapter l'établissement à notre goût, nous avons ouvert au public un mois plus tard", explique la gérante. Les principaux visiteurs sont en général le personnel de l'aéroport, "les douanes, les contrôleurs aériens, les agents de sécurité", mais les Cotentinois ont aussi réservé un chaleureux accueil à ce nouveau restaurant. "Pendant la semaine, nous proposons les services d'un bar toute la journée et le midi une sorte de bistrot avec un plat du jour et quelques menus à la carte. Les vendredis et samedis soir, on fait plus de la restauration avec des menus élaborés. On se fait plaisir et on fait plaisir au client en quelque sorte. Les gens appellent souvent pour réserver", confie encore Simone Haupt. Gage de qualité, la gérante précise aussi que tous les menus sont "faits maison".

Simone Haupt est la patronne du nouveau restaurant "La Table des Cieux"

Des rencontres insolites et inattendues

L'établissement, qui peut servir jusqu'à 60 couverts, accueille aussi quelques événements. "Le début du mois de juin s'annonce chargé avec les commémorations et les avions de reconstitution qui sont attendus, on a prévu une journée grillades. Et en juillet la patrouille de France est attendue, peut-être qu'ils mangeront ici, en tout cas nous pourrons voir les pilotes", explique Simone Haupt en souriant. Un couple a aussi privatisé le restaurant pour son repas de mariage dans quelques mois !