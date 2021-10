Municipales à Alençon : la course est lancée pour 2014

"Compte tenu de la situation locale critique, et des enjeux importants à relever, nous estimons qu’il est capital qu’une nouvelle équipe, avec de nouvelles méthodes de travail, prenne ses responsabilités et s’engage dès maintenant pour bâtir, dans une large concertation, un projet sérieux, crédible, ambitieux qui soit destiné à tous les habitants et acteurs de notre ville comme de son agglomération" explique la nouvelle équipe.

"Pour ces raisons nous avons décidé de mettre en place notre démarche depuis quelques mois, car les chantiers sont vastes et les problèmes tels, que les solutions à proposer méritent réflexion, échanges et débat, au travers d’une mobilisation qui dépasse les clivages politiques" ajoutent les signataires, issus des deux principaux mouvements de l’opposition et de la société civile.

On retrouve dans cette équipe: Ludovic Assier président du Nouveau Centre 61, le conseiller régional UMP Bertrand Deniaud, Yves Héricourt, ou encore le conseiller municipal Patrick Lindet.