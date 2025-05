Fêtes Jeanne d'Arc. Baptême du feu pour La Mesnie du Sombre Acier, section du club d'escrime de Mont-Saint-Aignan

Oyez Oyez ! Du jeudi 29 au samedi 31 mai, les Fêtes Jeanne d'Arc sont de retour dans la ville aux cent clochers. Pour la première fois cette année, La Mesnie du Sombre Acier, section médiévale du club d'escrime de Mont-Saint-Aignan y participe. Des combats à l'épée sont prévus à l'Espace du palais à Rouen jeudi 29 mai, vendredi 30 mai (11h, 13h, 16h) et samedi 31 mai (11h, 13h). En dehors de ces horaires, les membres du club seront présents au Square Verdrel pour tenir un campement médiéval.

• A lire aussi. Rouen. Fêtes Jeanne d'Arc : deux nouveautés à découvrir lors de cette nouvelle édition

"C'est un gros événement"

"C'est un gros événement, on n'a pas souvent l'occasion de participer à ce genre de rendez-vous comme celui-ci", confie Lucie Ciron, combattante au sein de La Mesnie du Sombre Acier. Chaque année, les membres de la section médiévale du club d'escrime mont-saint-aignanais participe à Normannia. "Participer aux Fêtes Jeanne d'Arc et avoir un nouveau rendez-vous normand sur le médiéval, c'est une fierté", renchérit Guillaume Grégoire, lui aussi combattant.

Un campement et des spectacles médiévaux

Sur le campement situé au Square Verdrel, les armes de la troupe seront présentées, des quiz ainsi que des ateliers de tissage seront aussi proposés. En parallèle, au niveau de l'Espace du Palais, des combats sont également au programme. C'est ce qu'on appelle "l'escrime de spectacle, un peu comme dans les films". Et justement, pour que les combats soient le plus réalistes possibles, Nicolas Keisser, maître d'armes, "leur explique comment faire, corrige leur coordination pendant les combats".

Qu'est-ce que l'escrime médiévale ?

"L'escrime est un sport. Il y a une notion de touches, de résultats alors que dans l'escrime médiévale, on construit des saynètes", explique Nicolas Keisser. Elles allient théâtre et combats d'épée. "C'est un travail qui demande beaucoup de répétitions et d'investissement car il faut connaître les enchaînements par cœur", ajoute ce dernier. "Pendant un combat on a du texte et les épées en main", indique Stéphane Barrière, un autre membre de la troupe. Et comme il n'est pas facile de jongler entre les mouvements d'épée à deux mains et les dialogues, lors des combats "on est vraiment concentré sur ça", et les dialogues sont en suspens à ce moment-là.