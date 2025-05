Caen. Trois pompiers agressés et menacés à l'arme blanche alors qu'ils portent secours à une victime

Le 31 août 2024 à Caen, les pompiers reçoivent un appel : un homme fait une crise d'épilepsie au bas d'un immeuble. Un de ses amis est présent. Trois pompiers interviennent. Ils examinent la victime et se mettent en relation avec un médecin du 15 qui ne juge pas nécessaire son transfert au CHU. Le compagnon du malade se fâche. Il exige qu'il soit conduit à l'hôpital, s'énerve, insulte et violente les pompiers, puis va chercher un couteau et les menace avec.

Le couteau dans la poubelle

Les secours appellent la police, qui intervient aussitôt. Interpellé, l'homme de 51 ans dit qu'il a jeté le couteau dans une poubelle. C'est là que les forces de l'ordre le retrouvent. L'homme explique qu'il héberge cet ami et son épouse depuis quelques jours et qu'il demandait juste que le malade soit soigné au CHU.

Les pompiers sont entendus. Ils ont eu peur lorsqu'ils ont été menacés avec l'arme. Pour eux, le prévenu voulait se débarrasser de "son ami", c'est pourquoi il insistait pour qu'il aille à l'hôpital.

Le prévenu, jugé au tribunal de Caen le 13 mai dernier, a deux mentions sur son casier judiciaire pour usage de stupéfiants et conduite sans assurance. L'avocate de la partie civile déplore que des hommes qui, sur leur temps libre sont pompiers volontaires, et aident donc les autres parfois au risque de leur vie, soient violentés et menacés avec une arme.

Prison ferme

Ils interviennent pour sauver des vies et non pour se faire agresser. Elle demande 2 500€ pour chaque pompier. La procureure déplore l'absence du prévenu. Elle réclame 6 mois de prison ferme. Après délibéré, Olumide Akinyemi est condamné à 4 mois de prison non aménageables. Il devra verser 600€ à chaque pompier pour préjudice moral et 800€ de frais d'avocat.