Caen. Des fermetures nocturnes sur le périphérique nord du 14 mai au 4 juin

Des travaux d'aménagement vont reprendre sur le boulevard périphérique nord de Caen (RN814), entre les communes de Caen et Hérouville-Saint-Clair. Prévue sur dix nuits entre le 14 mai et le 4 juin, l'intervention nécessitera la fermeture ponctuelle de certaines portions de parcours, entre 20h et 6h du matin.

Fermeture dans les deux sens de circulations

Les fermetures concerneront alternativement les deux sens de circulation, entre les échangeurs n°7 Chemin-Vert et n°3 Porte d'Angleterre. Des itinéraires de déviation seront mis en place, notamment via l'autre sens du périphérique ou certaines routes départementales, selon le type de véhicule.

La Direction interdépartementale des routes (DIR) nord-ouest, chargée des travaux, appelle les usagers à la prudence et au respect de la signalisation temporaire.