Tourisme : une journée pour les entreprises

Pour la première fois, afin de répondre aux interrogations des entreprises touristiques, les Chambres de Commerce et d'Industrie du Calvados mettent en place une journée de consultations permettant à ces entreprises de rencontrer 36 experts des métiers du tourisme, en un lieu, gratuitement et sans rendez-vous, le lundi 9 Novembre 2009 à la CCI de Caen de 9h30 à 17h30, sans interruption.



Tout au long de cette journée, les 36 experts des filières hôtellerie, restauration et tourisme auront un espace leur permettant de rencontrer les entreprises qui le souhaitent et de répondre à leurs questions en matière de gestion, financement, modernisation, labellisation, démarche environnementale, réglementation, etc.



Enfin, deux ateliers, à10h30 sur la réforme du classement hôtelier, ainsi qu’à 15h30 sur le titre de Maître Restaurateur, ponctueront cette journée.



