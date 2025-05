Normandie. Relais motard, péages gratuits : les bons plans à connaître sur la route vers le Grand Prix moto de France au Mans

Après les 24h du Mans moto, le circuit Bugatti accueille le Grand Prix moto de France, du vendredi 9 au dimanche 11 mai. Pour accompagner les migrations des motards vers cet événement, plusieurs opérations sont mises en place.

Café et viennoiseries gratuites

A partir de ce jeudi 8 mai de 8h à 20h et jusqu'à samedi midi, la Fédération française des Motards en colère (FFMC) de l'Orne monte un relais à Sées pour permettre aux motards qui se rendent au Mans par les routes départementales de faire une pause gratuite. "Il y aura café, viennoiseries et un atelier mécanique", détaille Michel Ducret, coordinateur de la FFMC de l'Orne. Environ 600 motos s'y arrêtent chaque année dans un esprit convivial. Chaque midi, un menu à 4,50€ avec sandwich saucisse et barquette de frites est proposé "pour rapporter un peu d'argent à l'antenne de l'Orne".

Péages gratuits sur l'A28 et l'A88

Pour les motards qui préfèrent passer par l'autoroute, le concessionnaire de l'A28 reconduit la gratuité du péage sur son réseau. L'accès sera libre pour les deux-roues du vendredi 9 mai à 10h au lundi 12 mai à 10h. Un relais motards sera installé le dimanche de 8h à 20h sur l'aire du Domaine d'Harcourt, accessible au diffuseur n°13 et depuis le réseau secondaire.

L'autoroute A88, de Falaise à Sées, réalise la même opération. De vendredi 9h à lundi 13h, l'accès sera gratuit pour les motos sur l'ensemble des barrières de péage. Une signalisation sera mise en place pour permettre une meilleure fluidité du trafic.