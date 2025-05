Loisir. La 42e Course de Côte des Teurses d'Hébécrevon/Agneaux débarque les 9, 10 et 11 mai 2025 !

Organisée par l'ASA du Bocage les 9, 10 et 11 mai 2025, la 42e édition de la Course de Côte des Teurses d'Hébécrevon/Agneaux est une référence dans le monde des courses de côte françaises. Elle fait partie des compétitions de première division, un gage de qualité et de niveau élevé pour les passionnés comme pour les curieux.

Un tracé mythique de 2,1km et 6% de pente

Le départ sera donné sur le chemin du Bois de La Haye, avec une arrivée sur la D900. Sur ce parcours de 2 100 mètres, les pilotes devront dompter une pente moyenne de 6%. Technique, rapide et exigeant : ce tracé promet du grand spectacle pour les spectateurs, au plus près de l'action.

Des essais aux courses : 3 jours d'adrénaline

Dès le vendredi, les vérifications techniques et administratives poseront le décor. Les essais chronométrés détermineront les ordres de départ, et une séance d'essais libres viendra compléter le programme dimanche matin, juste avant la deuxième montée de course.

Un événement ouvert à tous

Que vous soyez passionné d'automobile ou simple curieux en quête de frissons, cette course est l'occasion parfaite de passer un week-end entre amis ou en famille, au cœur de l'ambiance vibrante des sports mécaniques et des espaces spectateurs sont prévus pour profiter pleinement du show.

Benoît Defloor, en charge de la communication et speaker de la course, nous détaille le programme de ce week-end :