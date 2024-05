Thèreval. La course de côte des Teurses revient avec une visibilité encore améliorée

Les bruits des moteurs vont une nouvelle fois résonner dans les virages de Théréval-Agneaux avec la course de côte des Teurses qui revient ce week-end des 11 et 12 pour une 41e édition.

Course comptant pour le championnat de France de montagne, à la fois en première et seconde division, pas moins de 118 pilotes sont engagés cette année, un record.

Grande nouveauté pour vibrer avec les pilotes sur la sinueuse montée de 2 kilomètres, l'installation d'un écran géant pour suivre l'évolution des voitures sur la partie basse de la montée avec son redoutable virage en épingle, lieu interdit au public. Ecoutez Philippe Leredde, président de l'ASA du bocage qui organise la course :

Philippe Leredde Impossible de lire le son.

Les voitures arrivent dès ce vendredi 10 mai, pour les traditionnelles vérifications administratives, premiers essais chronométrés et une première manche samedi 11 mai dès 10h30 puis dimanche 12 mai toute la journée. Le pilote Geoffrey Schatz, triple vainqueur en 2018, 2019 et 2023 sur ce circuit et quadruple champion de France, est absent puisqu'il s'est lancé à l'assaut du championnat européen.