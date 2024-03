Normandie. Un Tendance VIP avec Olivia Ruiz au château de la Roque, à Thèreval

Dans le cadre d'un nouveau Tendance VIP, votre radio Tendance Ouest met à l'honneur mardi 9 avril à 20h la chanteuse Olivia Ruiz dans un cadre authentique : le somptueux château de la Roque du XVIe siècle situé à Hébécrevon, commune déléguée de Thèreval. Un lieu transformé en hôtel 3 étoiles. Pour assister au showcase de l'artiste, Tendance Ouest vous fera gagner des places à partir du vendredi 29 mars. Restez à notre écoute !

Le nouvel album d'Olivia Ruiz

Olivia Ruiz a sorti vendredi 1er mars un nouvel album intitulé La Réplique. Il a été écrit et co-composé par Olivia Ruiz, entourée de Nino Vella, Vincha, Jonathan Quarmby et Kaonefy, et mixé par Julien Delfaud.

Une tournée avec des passages en Normandie

La chanteuse démarrera une grande tournée lundi 4 avril avec quelques passages en Normandie : le vendredi 12 avril au Normandy à Saint-Lô, le vendredi 12 juillet à Eu dans le cadre du festival Le Murmure du son et le lundi 22 juillet au festival Grandes Marées à Jullouville. Elle sera aussi le samedi 13 juillet aux Vieilles Charrues, en Bretagne, et à L'Olympia de Paris le mercredi 20 novembre.