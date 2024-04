Tendance VIP. Olivia Ruiz au château de la Roque à Thèreval : les photos de ce concert exceptionnel

Faisiez-vous partie des plus de 200 chanceux qui ont assisté au showcase d'Olivia Ruiz ? Mardi 9 avril, l'artiste aux multiples talents s'est produite dans un lieu exceptionnel, le château de la Roque à Thèreval, dans le cadre d'un Tendance VIP.

La chanteuse, qui vient de sortir en mars La Réplique, son nouvel album, s'est montrée généreuse et très proche de son public. Elle a interprété ses plus grands titres et quelques nouveaux morceaux, devant un auditoire conquis.

Revivez en photos cette soirée.

Plus de 200 personnes ont assisté à ce showcase exceptionnel.

Pendant de longues minutes, l'artiste s'est confiée au micro de Tendance Ouest et a su séduire son public.

Olivia Ruiz a interprété ses plus grands titres et quelques morceaux issus de son nouvel album, La Réplique.

L'artiste était au plus près de son public. Une vraie proximité et une chance pour l'artiste comme pour les spectateurs.

Le public était conquis.

Pendant de longues minutes, l'artiste s'est confiée au micro de Tendance Ouest et a su séduire son public.