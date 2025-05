Pays d'Auge. Un agent percuté "volontairement" par un usager : les déchetteries fermées lundi

Un geste choquant. Samedi 3 mai, à la déchetterie de Mézidon Vallée d'Auge, un agent de l'Agglomération Lisieux Normandie a été percuté "délibérément" par un usager. "Ce geste volontaire et d'une extrême gravité a profondément choqué l'ensemble des équipes de l'Agglomération et les élus", explique la collectivité dans un communiqué. "C'est révoltant et inacceptable !" réagit François Aubey, maire de Mézidon Vallée d'Auge et président de Lisieux Normandie.

Les huit déchetteries fermées

L'Agglomération assure prendre "toutes les mesures nécessaires afin que cet acte soit fermement sanctionné par les autorités compétentes." L'employeur, en guise de soutien à tous les agents, annonce fermer exceptionnellement ses huit déchetteries du territoire lundi 12 mai après-midi.