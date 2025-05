Gagnez 2 places pour la 42ème course de côte d'Hébécrevon

La 42ème course de côte d'Hébécrevon-Agneaux se déroulera ce week-end avec des épreuves nationales comptant pour le championnat de France de la montagne.

Les pilotes disposeront d’un tracé exceptionnel : 2 100 mètres de montée avec une pente moyenne de 6%, alternant sections étroites et portions plus rapides, offrant ainsi un défi technique stimulant. C'est une course atypique mêlant rapidité et intensité.

Les spectateurs disposeront de différentes zones en surplomb pour assister à cette fameuse course. Restauration et buvette et bonne humeur seront également au programme.



