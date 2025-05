Près de Granville. Un garage se fait voler des roues de voitures garées sur son parking

Deux voitures d'exposition, garées sur le parking du garage Renault de Bréhal ont été vandalisées. Les quatre roues de chaque véhicule ont été volées, certainement dans la nuit du 30 avril au 1er mai, selon la direction. Sur cette Clio et cet Espace, il ne reste plus rien pour rouler, même les goujons des roues ont été récupérés. Une plainte a été déposée par les gérants, qui évoquent "une grande colère" devant cet acte. Une enquête est ouverte. Pour l'entreprise, c'est maintenant aux assurances de couvrir ce sinistre même si "ce n'est pas ce qu'on aime déclarer", glisse la gérante. Elle ajoute : "On a suffisamment d'embêtement comme ça." Sur les réseaux sociaux, la direction avait écrit "pour bien nous rappeler le temps passé et parfois les difficultés à essayer de faire tourner nos commerces, pendant que certains se chaussent gratuitement ou se font de l'argent au marché noir."