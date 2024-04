Pêcheurs morts à Bréhal. Cette conchylicultrice a remonté le corps d'une victime : "Je suis en état de choc, c'est très dur"

Les habitants de Bréhal sont secoués après la mort d'un homme et d'une femme âgés de 73 ans, isolés par la marée, mardi 9 avril. "J'ai été prévenu à 17h30. Je suis venu à l'école de voile, les services étaient en place", témoigne Daniel Lécureuil, maire de Bréhal. Deux des victimes y avaient en effet été déposées après avoir été secourues par hélicoptère, deux femmes de 73 ans, dont une est décédée. "Malheureusement, le drame était déjà accompli", explique-t-il.

Des habitants de la région

Pour l'élu, ces pêcheurs à pied originaire de l'Orne ont été bloqués par l'avancée rapide de la marée "qui était due à de forts vents de plein ouest, ce qui a accentué la dangerosité de cette remontée", détaille Daniel Lécureuil. Il ajoute : "Les pêcheurs à pied ont été surpris, sans doute, de cette rapidité de montée." Il faut ajouter à cela leur âge, des septuagénaires.

Elle a ramené le corps d'une des victimes

Annick Constantin de Saint Denis est conchylicultrice dans la commune. En fin de journée de travail, elle a vu le groupe en difficulté et fait partie de ceux qui sont allés les aider. Elle a pris en charge l'homme âgé de 73 ans, inconscient, et qui est finalement décédé. Elle l'a déposé à Bricqueville-sur-Mer. "Je suis en état de choc. Remonter un corps, c'est très dur", admet-elle.

La conchylicultrice demande une surveillance des plages, aussi pendant les grandes marées. "On essaie de prévenir, mais parfois les conditions climatiques ne sont pas appréhendées de la bonne manière, et on ne peut pas prévoir ce qui arrive", regrette le maire. Il envisage de trouver une solution pour alerter les pêcheurs à pied. "On va essayer de voir comment on peut essayer d'amenuiser ces risques, ne serait-ce que par un signal sonore. Mais est-ce qu'une sirène sera entendue ?", développe-t-il. Et de conclure : "Il faut recommander à toutes les familles de faire attention. La mer est un élément dangereux."