Manche. Deux personnes sauvées de la marée dans la baie des Veys

Opération de sauvetage dans la Manche, samedi 21 septembre. Le CROSS Jobourg, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage, est venu en secours à deux personnes isolées par la marée. Elles étaient immergées jusqu'au ventre dans la baie des Veys. Elles ont été hélitreuillées et ramenées saines et sauves sur la terre ferme à Tourlaville.

Pour rappel, consultez bien avant toute sortie en mer ou promenade sur le littoral les prévisions météorologiques et les coefficients de marées. Et si vous êtes victime ou témoin d'un événement de mer, il faut composer le 196.