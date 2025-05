Casino de Deauville. Le plus gros jackpot depuis 15 ans est tombé

En voilà une qui a passé un bon week-end. Un jackpot exceptionnel est tombé au casino Barrière de Deauville dimanche 4 mai. En misant 30€, une joueuse a remporté la somme de 177 536€. Un chiffre encore jamais vu cette année. Et même plus : il s'agit du jackpot le plus élevé depuis 15 ans au casino de Deauville.

C'est grâce à une quinte flush royale, à une table de jeu d'Ultimate Poker, que l'heureuse gagnante a touché le gros lot. Souhaitant rester anonyme, elle témoigne : "Quand j'ai vu le croupier retourner les cartes, je n'en revenais pas. Pour le moment, je ne sais pas encore ce que je vais faire de cette somme, je n'arrive toujours pas à réaliser."

Le week-end prochain, quatre nouvelles machines à sous rejoignent le casino de Deauville, portant le total à près de 300.