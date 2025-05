Astrologie. Votre horoscope signe par signe du jeudi 8 mai

Bélier

C'est une journée mitigée, que vous parvenez à gérer, malgré un manque de confiance. Les proches sont admiratifs.

Taureau

Vous passez la journée à éviter les conflits, trop de nervosité est présente. C'est éprouvant et ça finit par vous épuiser !

Gémeaux

Doutes et inquiétudes apparaissent, dans les amours et le relationnel. Mais vous gérez, du mieux possible

Cancer

Vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer. Les activités sont nombreuses et en plus vous avez de l'énergie !

Lion

Vous serez le témoin d'une dispute entre deux de vos amis. En tendant l'oreille, vous apprendrez des choses à la fois sur l'un et sur l'autre !

Vierge

Des conflits sont à prévoir, et vous avez du mal à les éviter. Gare à vos colères, tous aux abris !

Balance

Vous pourriez vouloir renouer avec d'anciens amis ou vous inquiéter pour des proches dont vous êtes sans nouvelles depuis longtemps.

Scorpion

Il est possible que vous réfléchissiez à quelques propositions reçues récemment. Laissez-vous guider !

Sagittaire

Vous devrez faire face à des difficultés sentimentales ou à des choix que vous ne pourrez pas éviter.

Capricorne

Une belle volonté, un dynamisme important, et de la bonne humeur, voilà le programme ! Un tempérament de feu !

Verseau

Vous ne serez pas avare d'attentions délicates, et on vous le rendra bien d'ailleurs. Une nouvelle personne entrera en scène dans votre vie.

Poissons

Toutes vos belles qualités sont de sortie ! Dynamisme, générosité, bienveillance, les plaisirs sont assouvis.