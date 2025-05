Rouen. Du gin, du basilic, du citron... J'ai créé un cocktail très estival avec une mixologue

Les beaux jours sont de retour, et avec eux l'envie de siroter un bon cocktail en terrasse. Voulant sortir des classiques mojito et punch, je choisis de m'adresser à Margot Crété, mixologue au bar à cocktails Le Charleston à Rouen, passée aussi par l'Absinthe place du Vieux-Marché, à la recherche d'une recette simple à refaire chez soi. Affublée d'un tablier en cuir, elle a déjà tout préparé. "On va partir sur un Gin Basil Smash, me dit-elle, gin, basilic frais, sirop de sucre et jus de citron jaune", inventé en 2008 par Joerg Meyer à Hambourg et très légèrement revisité par l'ABC des cocktails de Florian Thireau, "un très bon abécédaire pour apprendre les classiques", me confie Margot Crété.

"C'est comme la pâtisserie"

Pour cette occasion, on utilise le Normindia, un gin normand aux "notes de pommes et d'épices". Les verres sont réfrigérés à l'avance. On commence par sépare le shaker en deux parties : la grande et la petite tin. Ensuite, on prépare les "jiggers", c'est-à-dire les verres doseurs, qui servent à mesurer précisément les quantités d'alcool ou d'ingrédients à verser dans le shaker. "C'est comme la pâtisserie, il faut vraiment mesurer ce qu'on fait sinon on n'aura pas la même cohérence entre les verres." Avant de verser notre gin, on commence par écraser quelques feuilles de basilic dans la main pour "libérer les odeurs" et on met le tout au fond de la petite tin en y ajoutant 15ml de sirop de sucre et 25ml de jus de citron. On passe aux choses sérieuses avec le gin, 60ml. Puis on termine par remplir la grande tin de glaçons, on réassemble les deux parties du shaker et on mélanger le tout en va-et-vient pendant 15 secondes, "shaker" comme on dit, les paumes des mains placées sur les deux extrémités. Un geste plus technique qu'on le pense… Pour le service, on double filtre avec deux petites passoires pour éviter le basilic mais aussi "les microbrisures de glace" qui se sont créées lorsqu'on a "shaké". Le résultat est sans appel. C'est frais et aromatisé de basilic et de citron, deux saveurs qui l'emportent presque sur le gin, boisson dont je ne suis pas fanatique d'ordinaire. Les attentes sont respectées, la recette est simple, de saison et surtout rapide à réaliser. Aux côtés de ce Gin Basil Smash, Margot Crété propose pas moins de 9 cocktails signatures au Charleston. Mais selon la Normande, "il y a plein d'autres adresses à Rouen pour le cocktail : Le Farfelu, Hoguera, le Brazil, la Fée torchette". Les barmans de la ville se sont d'ailleurs fédérés autour du Rouen Cocktail Club, encore actif aujourd'hui.