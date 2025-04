Rouen. Edo, le nouveau bar à l'ambiance et aux saveurs japonaises, ouvre bientôt ses portes

Le Japon s'invite à Rouen. Un nouveau bar de type Izakaya, baptisé Edo, ouvrira ses portes mercredi 7 mai. Il remplace le bar-brasserie L'Ascot au 1 rue de la Vicomté à Rouen. Pour ceux qui ne connaissent pas ce concept d'Izakaya, il s'agit d'une institution nippone. C'est un lieu convivial qui mêle boissons, mets savoureux et ambiance détendue, à l'image des pubs japonais où l'on décompresse après le travail.

L'origine du projet

Edo, c'est l'idée de Bastien Rompteau et Yoan Wagner, deux amis rouennais. "En imaginant Edo avec Yoan, j'ai voulu créer un lieu à la fois dynamique et chaleureux, où l'on savoure un cocktail aussi simplement qu'une bière entre potes ou collègues après le travail", confie Bastien Rompteau. De son côté, Yoan Wagner voulait "faire plonger les habitués que j'ai connus au fil des années dans mon univers, un lieu qui me correspond". Il souhaitait ouvrir un établissement "à l'ambiance décomplexée, où le rapport entre les gens est simple, sincère et où le barman peut aussi faire partie de l'échange".

Une carte soignée

A la carte, Edo propose une sélection de boissons japonaises : sakés, whiskys, bières artisanales nippones, cocktails signature à base d'umeshu [boisson alcoolisée] ou de yuzu [citron japonais]. Le bar proposera 12 cocktails dont une majorité de "signatures".

Côté cuisine, la street food japonaise est à l'honneur : karaage croustillants [poulet croustillant], gyozas fumants, yakitoris, etc. La carte a été pensée pour favoriser le partage, l'échange, et les découvertes. Elle s'inscrit dans un "décor brut mêlant graff et clins d'œil au Japon contemporain".

Pratique. 1 rue de la Vicomté à Rouen.